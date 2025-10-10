Ученик Тутберидзе Федотов о Мемориале Панина: приятно, что победил, но надо идти вперёд

Подопечный Этери Тутберидзе Арсений Федотов, ставший победителем Мемориала Панина-Коломенкина среди юношей, прокомментировал своё выступление на турнире.

«Нормально всё прошло. Тренеры попросили меня выступить, заявили, вот я и приехал. Для меня все соревнования важны. Приятно, что победил, но надо идти вперёд. Хорошее выступление.

По четверным прыжкам пока не знаю, будем смотреть по тренировкам. Делаю по два четверных прыжка в программе, как и в этом выступлении. Тренеры говорят, что нужно дальше двигаться. Насколько вырос по сравнению с прошлым сезоном? У меня рост где-то 165 сантиметров, давно не проверял», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.