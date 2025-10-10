Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арсений Федотов рассказал, почему выступал в тренировочном костюме на Мемориале Панина

Арсений Федотов рассказал, почему выступал в тренировочном костюме на Мемориале Панина
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, почему ему пришлось выступать в тренировочном костюме на мемориале Панина-Коломенкина, отметив, что на контрольных прокатах он тоже выступал без соревновательного костюма.

«Произвольная программа под Depeche Mode? Мне идёт такой стиль, хорошо получается. Но сам больше слушаю современную музыку, какую – не скажу.

Мне ещё не успели сшить новый костюм, я в таком же костюме выступал на контрольных прокатах», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Федотов выиграл соревнования памяти Панина-Коломенкина, набрав 250,70 балла.

Материалы по теме
«Теперь «Казанова» Леонтьева — любимый трек». Жданова и Бабаев-Смирнов — о возвращении
Эксклюзив
«Теперь «Казанова» Леонтьева — любимый трек». Жданова и Бабаев-Смирнов — о возвращении
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android