Арсений Федотов рассказал, почему выступал в тренировочном костюме на Мемориале Панина

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, почему ему пришлось выступать в тренировочном костюме на мемориале Панина-Коломенкина, отметив, что на контрольных прокатах он тоже выступал без соревновательного костюма.

«Произвольная программа под Depeche Mode? Мне идёт такой стиль, хорошо получается. Но сам больше слушаю современную музыку, какую – не скажу.

Мне ещё не успели сшить новый костюм, я в таком же костюме выступал на контрольных прокатах», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Федотов выиграл соревнования памяти Панина-Коломенкина, набрав 250,70 балла.