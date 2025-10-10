Скидки
Американцы Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на этапе юниорского Гран-при в Абу-Даби

Американцы Абоян/Веселухин выиграли ритм-танец на этапе юниорского Гран-при в Абу-Даби
Комментарии

Американские фигуристы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин выиграли ритмический танец на седьмом этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Абу-Даби. За танец фигуристы набрали 65,70 балла.

Промежуточное второе место после ритм-танца занимает французский дуэт Данья Муадэн/Тео Биго, набравший за прокат 62,21 балла. Тройку лидеров замыкают представители Италии Зои Бьянки и Даниэль Базиль, набравшие 56,64 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU, юниоры, седьмой этап, Абу-Даби. Танцы на льду. Ритм-танец:

1. Хана Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 65,70.
2. Данья Муадэн/Тео Биго (Франция) — 62,21.
3. Зои Бьянки/Даниэль Базиль (Италия) — 56,64.
4. Алексия Крук/Ян Эйзенхабер (Германия) — 55,15.
5. Юси Гао/Жоухао Жи (Китай) — 51, 62.
6. Клара Фугате/Уоррен Фугате (США) — 51,56.
7. Эшли Слаттер/Льюис Грегори (Великобритания) — 48,50.
8. Элиска Закова/Филип Менкл (Чехия) — 45,42.
9. Лара Сундберг/Гектор Гонсалес Эльвира (Испания) — 43,72.
10. Мартина Лавацца/Рафаэль Раймонд Мёнье (Италия) — 43,63.
11. Олимпия Калаганис/Эмиль Дево (Канада) — 41,87.
12. Таша Шин Лай/Габриэль Лью (Тайбэй) — 40,72.

Комментарии
