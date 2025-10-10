Жданова и Бабаев-Смирнов назвали своих любимых фигуристов

Выступающие в танцах на льду Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов рассказали, кто им импонирует из других фигуристов.

— Есть ли у вас среди наших фигуристов фавориты или любимые спортсмены?

Жданова. У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Когда она соревновалась, на Олимпиаде выступала, я очень за неё болела. И очень радовалась, когда она выиграла.

— В прошлом сезоне Анна, кстати, комментировала разные российские соревнования. А вам бы не хотелось, чтобы она когда-нибудь прокомментировала ваш прокат?

Жданова. Почему бы и нет?

Бабаев-Смирнов. Мы только за!

— Тимур, а у вас есть любимый спортсмен?

Бабаев-Смирнов. Из наших спортсменов, наверное, прямо какого-то любимого нет. У меня всегда был кумиром Юдзуру Ханю.

Жданова. Мне тоже он нравился. Если брать из зарубежных, то он.

Бабаев-Смирнов. Я прямо в восторге был от его программ. А сейчас в одиночном кого-то выделить не могу. Все хорошие, но вот чтобы запал в душу — нет, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Фигуристы выступают в дуэте с сезона-2022/2023.