Фигурное катание

Жданова и Бабаев-Смирнов — о международных стартах: интересно, что люди там придумывают

Жданова и Бабаев-Смирнов — о международных стартах: интересно, что люди там придумывают
Комментарии

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, рассказали, смотрят ли зарубежные турниры.

— Зарубежные соревнования вы вообще смотрите?

Бабаев-Смирнов. Да, конечно.

Жданова. Конечно. Потому что мы всё-таки надеемся, что в скором времени откроется дорога на международный старт. И поэтому, конечно, мы смотрим всегда.

Бабаев-Смирнов. Да. Интересно, что люди там придумывают.

Жданова. Вживую мы не можем увидеть, поэтому только через телефон, через интернет посмотреть какие-то интересные задумки, может быть, что-то подчеркнуть для себя, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

