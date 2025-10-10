Жданова и Бабаев-Смирнов — о конфликтах: у нас принято водички попить, подышать — и всё

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, рассказали о том, как выходят из конфликтных ситуаций во время тренировок.

— А вы случайно не видели скандальное видео с Майей и Алексом?

Жданова. Нет.

Бабаев-Смирнов. Честно, первый раз слышу.

— В ролике Алекс нецензурно выражается в адрес Майи, и это вызвало большой резонанс. На ваш взгляд, как лучше справляться с такими напряжёнными моментами в паре?

Жданова. У нас, слава богу, в паре всё хорошо. Мы всегда понимаем друг друга. И даже если какие-то разногласия, мы обычно пытаемся решить всё мирно и спокойно, без криков и без всего такого. Если даже что-то происходит, то лучше промолчать. И потом, когда выдохнешь, спокойно поговорить.

Бабаев-Смирнов. Да. У нас принято водички попить, подышать, и всё — мир, дружба, жвачка снова, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.