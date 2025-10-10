Скидки
«Это очень интересно». Жданова/Бабаев-Смирнов — о возвращении Сизерона с новой партнёршей

«Это очень интересно». Жданова/Бабаев-Смирнов — о возвращении Сизерона с новой партнёршей
Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, поделились ожиданиями от возвращения олимпийского чемпиона Гийома Сизерона на соревнования.

— Гийом Сизерон вернулся. Как вы к этому относитесь? Что думаете о его перспективах с новой партнёршей?

Жданова. Это очень интересно. Мне они всегда очень нравились. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

Бабаев-Смирнов. Мне он сам по себе очень нравился как фигурист. Пластика у него, конечно, невероятная. Просто что-то запредельное. Сейчас, конечно, новая партнёрша. Интересно посмотреть на этот новый дуэт, потому что к Гийому и Габриэле Пападакис мы-то уже привыкли, и интересно посмотреть, как это будет выглядеть в накатанном варианте уже с другой партнёршей.

— Как оцените его постановки с новой партнёршей?

Бабаев-Смирнов. Мне очень понравился произвольный. Ритм немножечко похож на танец с Олимпиады 2022 года.

Жданова. Ну, им это очень идёт. Это их фишка, она им идёт. Мне понравилось. Поэтому, скорее всего, это правильное решение — взять такую музыку и делать похожие движения, похожую пластику, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

