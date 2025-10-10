«Тройные уже все есть». Мишина рассказала о восстановлении Семененко после травмы

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Евгения Семененко после травмы.

«Сейчас уже начал кататься, не все ещё прыжки четверные начал прыгать, но тройные уже все есть. Форму он держал, тут лишь бы нога не болела, восстановить прыжки не так трудно», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

9 сентября Семененко получил травму колена, из-за чего был вынужден пропустить контрольные прокаты сборной России. Ранее он возобновил тренировки на льду. Фигурист пропускал начало сезона, в частности контрольные прокаты сборной России, которые проходили 26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный».