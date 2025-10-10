Скидки
Фигурное катание

Жданова/Бабаев-Смирнов не стали прогнозировать топ-3 на Олимпиаде в танцах на льду

Жданова/Бабаев-Смирнов не стали прогнозировать топ-3 на Олимпиаде в танцах на льду
Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, не решились дать прогноз на призёров Олимпиады-2026 в своём разряде.

— Учитывая, что наши дуэты, к сожалению, не поедут, можно ли спрогнозировать топ-3 на Олимпиаде?

Жданова. Мне кажется, это тяжело сейчас делать.

Бабаев-Смирнов. Мне кажется, это тяжело сделать хотя бы до первых этапов Гран-при.

Жданова. Нужно подождать, посмотреть, как они будут выступать на этапах, и тогда уже можно что-то говорить.

Бабаев-Смирнов. Да. Потому что мы же не увидели ещё все постановки всех претендентов. Только часть видели. Поэтому пока, мне кажется, ещё рановато даже примерно что-то прогнозировать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

