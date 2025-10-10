«Вышли и доказали, что не зря допустили». Жданова/Бабаев-Смирнов — о Петросян и Гуменнике

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, высоко оценили выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на олимпийской квалификации в Пекине (Китай).
— Говоря об Олимпиаде, вы смотрели отбор в Пекине?
Бабаев-Смирнов. Да, конечно. Болели за Аделию и за Петю.
Жданова. Конечно. Мы болели за наших ребят.
— Что думаете об их выступлениях на турнире?
Жданова. Они молодцы, они всё сделали. Вышли и доказали всем, что они могут, что не зря их допустили и что они будут составлять большую конкуренцию.
Бабаев-Смирнов. Да, смотрелись очень даже достойно.
— А другие виды вы смотрели?
Жданова. Я смотрела, но только последнюю разминку.
Бабаев-Смирнов. Да. Я смотрел последнюю разминку пар и две последние разминки танцоров, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.