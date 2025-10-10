Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вышли и доказали, что не зря допустили». Жданова/Бабаев-Смирнов — о Петросян и Гуменнике

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, высоко оценили выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на олимпийской квалификации в Пекине (Китай).

— Говоря об Олимпиаде, вы смотрели отбор в Пекине?

Бабаев-Смирнов. Да, конечно. Болели за Аделию и за Петю.

Жданова. Конечно. Мы болели за наших ребят.

— Что думаете об их выступлениях на турнире?

Жданова. Они молодцы, они всё сделали. Вышли и доказали всем, что они могут, что не зря их допустили и что они будут составлять большую конкуренцию.

Бабаев-Смирнов. Да, смотрелись очень даже достойно.

— А другие виды вы смотрели?

Жданова. Я смотрела, но только последнюю разминку.

Бабаев-Смирнов. Да. Я смотрел последнюю разминку пар и две последние разминки танцоров, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.