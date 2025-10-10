Скидки
Фигурное катание

Жданова и Бабаев-Смирнов — о критике: она даёт тебе стимул двигаться дальше

Жданова и Бабаев-Смирнов — о критике: она даёт тебе стимул двигаться дальше
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, выступающие в танцах на льду, рассказали, как относятся к критике в социальных сетях.

— Все остались в восторге от вашего нового ритм-танца. А в целом вы читаете комментарии в интернете?

Жданова. Я почти всегда стараюсь читать комментарии и реагировать, если это в телеграм-канале. У меня есть свой канал. И всегда, когда мне кто-то что-то пишет, я обычно стараюсь отвечать. Потому что я вообще люблю наших болельщиков — они у нас самые лучшие. И это безумно приятно, когда тебе пишут, что понравилось выступление, что мы молодцы. Это прямо поднимает внутри желание работать дальше, идти дальше.

Бабаев-Смирнов. Да, я тоже читаю комментарии. Я к этому в целом хорошо отношусь, поддерживаю. Так какой-то заряд позитива, что ли, внутри получаешь, когда читаешь тёплые комментарии. Как-то хочется ещё больше, ещё больше зажечь, ещё больше порадовать.

— А критику вы читаете? Вообще замечаете ли её?

Жданова. Конечно. Критика — это же такие же комментарии, как и похвала. Она тоже даёт тебе стимул двигаться дальше. Ты понимаешь, в чём твой недостаток, что людям не понравилось, и это позволяет его исправить. Потому что ошибки нужно исправлять всегда. Я уже говорила, что нет предела совершенству.

Бабаев-Смирнов. Да, ты читаешь все комментарии, видишь как хорошие, так и плохие, и в любом случае это подстёгивает тебя. И хороший комментарий подстёгивает, и плохой тоже. Помогает двигаться дальше, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Новости. Фигурное катание
