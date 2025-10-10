Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Мишина рассказала, на каком этапе Гран-при России выступит Агата Петрова

Татьяна Мишина рассказала, на каком этапе Гран-при России выступит Агата Петрова
Комментарии

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о выступлении Агаты Петровой на мемориале Панина-Коломенкина, а также назвала следующее соревнование, на котором выступит её ученица.

«При подготовке всегда какие-то проблемы бывают, но мы их решали, к старту она была готова. Не набрала форму окончательно, лёгкое катание не смогла показать, всё-таки напряжение какое-то в прыжках было, допустила ошибку на флипе и смазала впечатление. Будем готовиться к этапам Гран-при России, следующее выступление планируется в Магнитогорске», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android