Татьяна Мишина рассказала, на каком этапе Гран-при России выступит Агата Петрова

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о выступлении Агаты Петровой на мемориале Панина-Коломенкина, а также назвала следующее соревнование, на котором выступит её ученица.

«При подготовке всегда какие-то проблемы бывают, но мы их решали, к старту она была готова. Не набрала форму окончательно, лёгкое катание не смогла показать, всё-таки напряжение какое-то в прыжках было, допустила ошибку на флипе и смазала впечатление. Будем готовиться к этапам Гран-при России, следующее выступление планируется в Магнитогорске», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.