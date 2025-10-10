Метёлкина и Берулава опередили Хазе и Володина в короткой программе на турнире в Грузии

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава одержали победу в короткой программе на «челленджере», который проходит в Тбилиси (Грузия). За своё выступление они набрали 77,13 балла.

Второе место заняли призёры чемпионата мира представители Германии Минерва Хазе и Никита Володин с результатами 74,67 балла. Тройку лучших замкнули американцы Эмили Чан и Спенсер Хоу (71,17).

Фигурное катание. «Челленджер» в Тбилиси. Пары. Короткая программа, результаты: