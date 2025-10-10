Фигуристка Мао Симада выиграла этап ЮГП в Абу-Даби, экс-россиянка Софья Шифрина — третья

Японская фигуристка Мао Симада одержала победу на юниорском этапе Гран-при ISU, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ). За своё выступление она получила 201,17 балла.

Второе место заняла представительница Австралии Хана Бат с результатом 192,72 балла. Тройку призёров замкнула бывшая россиянка Софья Шифрина, ныне выступающая за Израиль (181,90).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров, 7-й этап. Женское одиночное катание, результаты:

Мао Симада (Япония) — 201,17 балла. Хана Бат (Австралия) — 192,72. Софья Шифрина (Израиль) — 181,90. Юн Со Чжин (Южная Корея) — 170,89. Икура Кусида (Япония) — 169,24. Инга Гургенидзе (Грузия) — 168,23.