Фигуристка Мао Симада выиграла этап ЮГП в Абу-Даби, экс-россиянка Софья Шифрина — третья
Японская фигуристка Мао Симада одержала победу на юниорском этапе Гран-при ISU, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ). За своё выступление она получила 201,17 балла.
Второе место заняла представительница Австралии Хана Бат с результатом 192,72 балла. Тройку призёров замкнула бывшая россиянка Софья Шифрина, ныне выступающая за Израиль (181,90).
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Этап 7, Абу-Даби, ОАЭ
Девушки. Произвольная программа
10 октября 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
201.17
2
Хана Бат
Австралия
192.72
3
Софья Шифрина
Израиль
181.90
