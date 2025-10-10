Дочь Тихонова рассказала, что её произвольный танец частично взят у Кагановской/Некрасова

Фигуристка Полина Тихонова, дочь Марии Петровой и Алексея Тихонова, рассказала, что вместе с Матвеем Лысовым позаимствовала несколько фрагментов из произвольного танца пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

«Этот произвольный танец был у Василисы Кагановской и Максима Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Они его нигде не показывали, но они его готовили. Костюмы, кстати, тоже их. Спасибо им большое!

Мы показываем двух людей, которые пытаются разъяснить свои отношения, и в конце происходит истерика небольшая. Всё заканчивается разрывом», – передаёт слова Тихоновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Полина Тихонова и Матвей Лысов заняли на мемориале Панина-Коломенкина четвёртое место, набрав 148,10 балла.