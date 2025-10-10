Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Тихонова рассказала, что её произвольный танец частично взят у Кагановской/Некрасова

Дочь Тихонова рассказала, что её произвольный танец частично взят у Кагановской/Некрасова
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Полина Тихонова, дочь Марии Петровой и Алексея Тихонова, рассказала, что вместе с Матвеем Лысовым позаимствовала несколько фрагментов из произвольного танца пары Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

«Этот произвольный танец был у Василисы Кагановской и Максима Некрасова, некоторые фрагменты у нас были взяты оттуда. Они его нигде не показывали, но они его готовили. Костюмы, кстати, тоже их. Спасибо им большое!

Мы показываем двух людей, которые пытаются разъяснить свои отношения, и в конце происходит истерика небольшая. Всё заканчивается разрывом», – передаёт слова Тихоновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Полина Тихонова и Матвей Лысов заняли на мемориале Панина-Коломенкина четвёртое место, набрав 148,10 балла.

Материалы по теме
«Теперь «Казанова» Леонтьева — любимый трек». Жданова и Бабаев-Смирнов — о возвращении
Эксклюзив
«Теперь «Казанова» Леонтьева — любимый трек». Жданова и Бабаев-Смирнов — о возвращении
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android