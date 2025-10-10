Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Марии Петровой рассказала о переходе из одиночного катания в танцы на льду

Дочь Марии Петровой рассказала о переходе из одиночного катания в танцы на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Полина Тихонова, дочь Марии Петровой и Алексея Тихонова, поделилась впечатлениями о переходе в танцы на льду из одиночного катания.

«Эмоции очень положительные. Люблю Санкт-Петербург и этот турнир, честь выступать на турнире Панина-Коломенкина. В другом виде, но я очень рада. Точно могу сказать, что в танцах на льду комфортно, нравится больше, чем в одиночном. Более сплочённый вид, в паре с партнёром катаешься, и группа у нас дружная. В общем, очень классно.

Мне танцы больше нравятся, чем пары. Парное катание – там есть такие моменты, где я бы точно боялась, не знаю, справилась бы или нет. А в танцах чувствуется комфорт и уверенность. Родители тоже поддержали мой выбор, помогли. Приняла решение после первенства России — 2025. Дальше будем в Магнитогорске, где ещё – узнаем по ходу сезона», – передаёт слова Тихоновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Дочь Тихонова рассказала, что её произвольный танец частично взят у Кагановской/Некрасова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android