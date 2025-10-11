Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов высказались о своём выступлении на чемпионате Москвы

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов высказались о своём выступлении на чемпионате Москвы
Комментарии

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов оценили своё победное выступление на чемпионате Москвы.

— Что думаете о прокате произвольного танца?

Рыбакова: Были некоторые недочёты, которые мы должны исправить в следующем нашем выступлении, но мы довольны своей проделанной работой и подготовкой к этому сезону.

— Что сказали тренеры после соревнования? Какая задача стояла на этот старт?

Рыбакова: Сказали, что мы молодцы и выполнили свою задачу. Цель — чисто катать программу.

Махноносов: Делать своё. Делать то, что мы тренировали во время межсезонья, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Синицына удивилась призовым, а Куница не зажёг с новой партнёршей
Синицына удивилась призовым, а Куница не зажёг с новой партнёршей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android