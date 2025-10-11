Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов высказались о своём выступлении на чемпионате Москвы

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов оценили своё победное выступление на чемпионате Москвы.

— Что думаете о прокате произвольного танца?

Рыбакова: Были некоторые недочёты, которые мы должны исправить в следующем нашем выступлении, но мы довольны своей проделанной работой и подготовкой к этому сезону.

— Что сказали тренеры после соревнования? Какая задача стояла на этот старт?

Рыбакова: Сказали, что мы молодцы и выполнили свою задачу. Цель — чисто катать программу.

Махноносов: Делать своё. Делать то, что мы тренировали во время межсезонья, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.