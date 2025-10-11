«Для нас это не предел!» Рыбакова и Махноносов — о золоте на дебютном старте в сезоне

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов поделились эмоциями от победы на чемпионате Москвы.
— Поделитесь впечатлениями от завоёванного золота.
Рыбакова: Мы, конечно же, очень рады, потому что смогли этого добиться. Но сейчас мы очень устали, потому что очень много тренировались, готовились к этому соревнованию, но мы рады.
Махноносов: И это не предел.
— Вообще, вы ожидали, что сможете выиграть это соревнование?
Махноносов: Мы всегда ожидаем делать то, что должны. И у нас не стоит задачи именно какое-либо место завоевать. Вопрос стоит совершенно не так.
Рыбакова: Конечно, внутри себя всё равно мы верим, что всё для нас возможно.
— Что для вас значит это золото на дебютном старте в сезоне?
Рыбакова: Что мы можем достигать больших высот, и это не предел.
Махноносов: Для нас это не предел!
— Какую оценку поставите себе за этот турнир?
Рыбакова: 10 из 10.
Махноносов: Восемь.
— А почему восемь?
Махноносов: Я допустил помарочку. А Екатерина сделала всё. Я горжусь своей партнёршей, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.