Фигурное катание

«Для нас это не предел!» Рыбакова и Махноносов — о золоте на дебютном старте в сезоне

«Для нас это не предел!» Рыбакова и Махноносов — о золоте на дебютном старте в сезоне
Комментарии

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов поделились эмоциями от победы на чемпионате Москвы.

— Поделитесь впечатлениями от завоёванного золота.

Рыбакова: Мы, конечно же, очень рады, потому что смогли этого добиться. Но сейчас мы очень устали, потому что очень много тренировались, готовились к этому соревнованию, но мы рады.

Махноносов: И это не предел.

— Вообще, вы ожидали, что сможете выиграть это соревнование?

Махноносов: Мы всегда ожидаем делать то, что должны. И у нас не стоит задачи именно какое-либо место завоевать. Вопрос стоит совершенно не так.

Рыбакова: Конечно, внутри себя всё равно мы верим, что всё для нас возможно.

— Что для вас значит это золото на дебютном старте в сезоне?

Рыбакова: Что мы можем достигать больших высот, и это не предел.

Махноносов: Для нас это не предел!

— Какую оценку поставите себе за этот турнир?

Рыбакова: 10 из 10.

Махноносов: Восемь.

— А почему восемь?

Махноносов: Я допустил помарочку. А Екатерина сделала всё. Я горжусь своей партнёршей, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

