Анна Коломенская рассказала о завершении карьеры в межсезонье

Российская фигуристка Анна Коломенская, выступающая в паре с Артёмом Фроловом в танцах на льду, рассказала о причинах завершения карьеры в межсезонье. Позже она вместе с партнёром вернулась на лёд.

«Такое случилось, на то были причины. Я считаю, что стоит оставить этот вопрос нам лично и не выносить на публику, так случилось. Я сначала приняла своё решение, Артём потом принял своё решение, мы ни о чём не жалеем», — передаёт слова Коломенской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Пара Коломенская/Фролов выступают на проходящем в Санкт-Петербурге мемориале Панина-Коломенкина. Пара завершила ритм-танец, набрав 68,24 балла.

Всероссийские соревнования «Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина» проходят с 8 по 12 октября.