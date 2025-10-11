Победители чемпионата Москвы Рыбакова и Махноносов рассказали о новых постановках

Победители чемпионата Москвы в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов раскрыли детали своих постановок на сезон-2025/2026.

— В чём почувствовали прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?

Рыбакова: Я считаю, что нам тренеры подобрали шикарные образы. Большое им за это спасибо, мы в них раскрываемся по-новому.

Махноносов: Да, это основное улучшение по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого, в техническом плане мы усердно работали над исполнением некоторых фичерсов (черты сложности. — Прим. «Чемпионата»), и, пожалуй, это основное.

— А можете рассказать о своих постановках в этом сезоне?

Махноносов: На ритм-танец мы взяли хиты Бон Джови из 90-х годов.

Рыбакова: Да, роковая тема, это очень для нас необычно. Всегда хотели попробовать, очень благодарны тренерам, что они сделали такой выбор.

Махноносов: Что утвердили наш выбор и что все согласились.

— То есть это вы предложили такую идею?

Махноносов: Да, мы предлагали — хотели какую-то роковую часть. Не сильно нас тянуло в сторону диско, хотя 90-е в основном ассоциировались с этим жанром, но ведь рок тоже никто не отменял в 90-е.

Рыбакова: Произвольная у нас — это Восток. Я катаю змею, а Ваня у нас падишах. Тоже очень необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон. Такого мы ещё тоже никогда не катали, очень интересный для нас опыт. Большое спасибо тренерам за такой выбор и предложение для нас, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.