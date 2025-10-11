Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионы Москвы — о сохранении взаимоотношений: все конфликты решаем в рабочем порядке

Чемпионы Москвы — о сохранении взаимоотношений: все конфликты решаем в рабочем порядке
Комментарии

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов рассказали, благодаря чему им удалось сохранить хорошие взаимоотношения.

— Вы достаточно долго катаетесь вместе. В чём ваш секрет сохранения взаимоотношений?
Махноносов: Мы сошлись характерами и уважаем друг друга.

Рыбакова: У нас внутри пары абсолютная гармония. Мы всегда друг друга поддерживаем. И даже если что-то не так, то все конфликты решаем спокойно.

Махноносов: Все конфликты решаем в рабочем порядке на месте и не обостряем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марагритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Во время постановки программ столкнулись с травмой». Интервью с Рыбаковой и Махноносовым
Эксклюзив
«Во время постановки программ столкнулись с травмой». Интервью с Рыбаковой и Махноносовым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android