Чемпионы Москвы — о сохранении взаимоотношений: все конфликты решаем в рабочем порядке

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов рассказали, благодаря чему им удалось сохранить хорошие взаимоотношения.

— Вы достаточно долго катаетесь вместе. В чём ваш секрет сохранения взаимоотношений?

Махноносов: Мы сошлись характерами и уважаем друг друга.

Рыбакова: У нас внутри пары абсолютная гармония. Мы всегда друг друга поддерживаем. И даже если что-то не так, то все конфликты решаем спокойно.

Махноносов: Все конфликты решаем в рабочем порядке на месте и не обостряем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марагритой Сальниковой.