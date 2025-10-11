Рыбакова и Махноносов — о постановке программ: посреди подготовки столкнулись с травмой

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов рассказали, что в подготовительный период партнёр получил травму.

— Как программы ставились?

Махноносов: С трудностями. Посреди нашей подготовки мы столкнулись с травмой. Почти завершили постановку, у нас оставалось буквально несколько растанцовок для того, чтобы оформить произвольный танец примерно в том виде, который вы могли лицезреть на данных соревнованиях, и буквально на следующий день…

Рыбакова: На следующий день случилась травма у Вани.

Махноносов: Обострилась.

Рыбакова: Пришлось очень много пропустить и ещё потом восстанавливаться. После этого мы уже доделали нашу произвольную программу.

Махноносов: И взялись за ритм-танец.

— Тяжело было возвращаться на лёд?

Рыбакова: Морально было тяжело.

Махноносов: Мы очень хотели как можно скорее вернуться к нашей повседневной работе и делали всё для того, чтобы приступить к нашим прямым обязанностям как можно раньше. Поэтому морально было на самом деле непросто, но мы очень выдохнули, когда всё-таки удалось залатать те раны, которые нам мешали на протяжении межсезонья.

— А сейчас как у вас со здоровьем?

Махноносов: Всё в порядке.

Рыбакова: Слава богу, всё хорошо. Спасибо! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.