Чемпионы Москвы Рыбакова и Махноносов рассказали о целях на сезон и ближайших стартах

Победители чемпионата Москвы в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов ответили на вопрос о целях и планах на сезон-2025/2026.
— Можете поделиться своими целями на этот сезон?
Рыбакова: Наши цели — это показывать из раза в раз максимум на соревнованиях. Это основные наши цели.
— Может, у вас есть медальные планы?
Махноносов: Да как-то не задумывались…
Рыбакова: Наша основная цель на данный момент — из раза в раз показывать улучшение наших программ.
Махноносов: Да, и наш прогресс. Чтоб он был очевиден.
— На каких ближайших стартах нам ждать вас?
Рыбакова: Через неделю увидимся в Магнитогорске.
— А на каком ещё этапе вы выступите?
Махноносов: Пока не знаем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.