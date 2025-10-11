Скидки
Фигурное катание

Чемпионы Москвы Рыбакова и Махноносов рассказали о целях на сезон и ближайших стартах

Победители чемпионата Москвы в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов ответили на вопрос о целях и планах на сезон-2025/2026.

— Можете поделиться своими целями на этот сезон?

Рыбакова: Наши цели — это показывать из раза в раз максимум на соревнованиях. Это основные наши цели.

— Может, у вас есть медальные планы?

Махноносов: Да как-то не задумывались…

Рыбакова: Наша основная цель на данный момент — из раза в раз показывать улучшение наших программ.

Махноносов: Да, и наш прогресс. Чтоб он был очевиден.

— На каких ближайших стартах нам ждать вас?

Рыбакова: Через неделю увидимся в Магнитогорске.

— А на каком ещё этапе вы выступите?

Махноносов: Пока не знаем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

