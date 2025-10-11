«Очень ценим всё, что для нас делают наши болельщики». Рыбакова и Махноносов — о фанатах

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов высказались о признательности к своим болельщикам, отметив, что чувствуют их поддержку.
— У вас на турнире была очень большая поддержка со стороны болельщиков, столько разных плакатов и так далее. Что для вас это значит?
Махноносов: Поддержка чувствуется, и самое приятное — это осознавать, что мы ни к чему не принуждаем.
Рыбакова: Мы очень ценим всё, что для нас делают наши болельщики.
Махноносов: Это очень помогает.
— Читаете ли комментарии в соцсетях?
Махноносов: Нет, мы не мониторим ни форумов, ни групп. Поэтому что-то мельком до нас время от времени доходит, но…
Рыбакова: Сами мы намеренно это не делаем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.