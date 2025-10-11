Скидки
Кагановская поделилась эмоциями от поддержки в Санкт-Петербурге

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, оценила поддержку болельщиков на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Когда выходишь на лёд и тебя так тепло встречают — очень приятно всегда. Это заряжает, даёт настрой на программу, ты чувствуешь эту поддержку. Всем большое спасибо, мы видим и поддержку в соцсетях в том числе», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

В сезоне-2024/2025 Кагановская и Некрасов стали серебряными призёрами этапов Гран-при России и заняли четвёртое место на чемпионате России.

