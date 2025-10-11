Рыбакова и Махноносов — о затишье в «Лиге чемпионов»: будем ждать каких-то сигналов

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов поделились мнением о проекте «Лига чемпионов», в котором они принимали участие ранее, отметив, что продолжают общаться с ребятами из своей команды. Рыбакова и Махноносов выступали в команде «Алтайские аргали», где, помимо них, также принимали участие Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Фёдор Зонов, Анна Фролова, Софья Важнова, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
— Хотелось бы под конец поговорить о «Лиге чемпионов». Как вы считаете, почему произошло затишье в проекте?
Рыбакова: Честно, мы не знаем.
Махноносов: И затихли вместе с проектом.
Рыбакова: Да, затихли вместе с проектом. Будем ждать каких-то сигналов.
— Как думаете, может он вернуться в этом сезоне?
Махноносов: Не знаю…
Рыбакова: Не могу сказать.
— А с кем-то из своей команды вы общаетесь?
Махноносов: Да, мы дружим с ребятами.
Рыбакова: Хорошо общаемся.
Махноносов: Когда пересекаемся на соревнованиях, всегда с удовольствием обсуждаем всякое.
— Вам интересен такой формат виртуальных соревнований?
Махноносов: Нам интересны все соревнования, поскольку это возможность проявить себя…
Рыбакова: И улучшиться.
Махноносов: Чем больше мы выступаем, тем…
Рыбакова: Тем это нам в плюс, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.