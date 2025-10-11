Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рыбакова и Махноносов — о затишье в «Лиге чемпионов»: будем ждать каких-то сигналов

Победители первенства России среди юниоров в танцах на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов поделились мнением о проекте «Лига чемпионов», в котором они принимали участие ранее, отметив, что продолжают общаться с ребятами из своей команды. Рыбакова и Махноносов выступали в команде «Алтайские аргали», где, помимо них, также принимали участие Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Фёдор Зонов, Анна Фролова, Софья Важнова, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

— Хотелось бы под конец поговорить о «Лиге чемпионов». Как вы считаете, почему произошло затишье в проекте?

Рыбакова: Честно, мы не знаем.

Махноносов: И затихли вместе с проектом.

Рыбакова: Да, затихли вместе с проектом. Будем ждать каких-то сигналов.

— Как думаете, может он вернуться в этом сезоне?

Махноносов: Не знаю…

Рыбакова: Не могу сказать.

— А с кем-то из своей команды вы общаетесь?

Махноносов: Да, мы дружим с ребятами.

Рыбакова: Хорошо общаемся.

Махноносов: Когда пересекаемся на соревнованиях, всегда с удовольствием обсуждаем всякое.

— Вам интересен такой формат виртуальных соревнований?

Махноносов: Нам интересны все соревнования, поскольку это возможность проявить себя…

Рыбакова: И улучшиться.

Махноносов: Чем больше мы выступаем, тем…

Рыбакова: Тем это нам в плюс, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.