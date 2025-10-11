Скидки
Рыбакова: в одном из челленджей «Лиги чемпионов» исполняли тодес. Было интересно поучиться

Комментарии

Фигуристка Екатерина Рыбакова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Махноносовым рассказала, какой из челленджей прошедшей в прошлом году «Лиги чемпионов» был самым запоминающимся.

— Как вам челленджи, которые прошли в этом и в прошлом году в «Лиге чемпионов»?
Рыбакова: Очень интересный опыт. Мы исполняли тодес. Никогда не делали этот элемент. Было интересно поучиться, попробовать, – сказала Рыбакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Виртуальный турнир «Лига чемпионов» проходил в 2024 году. Фигуристы выполняли различные челленджи по ходу турнира. Соревнования должны были завершиться в марте, однако после 22 января турнир больше не проводился.

