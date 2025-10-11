Кагановская и Некрасов рассказали о макияже для короткой программы

Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в паре с Максимом Некрасовым, рассказала, почему они приняли решение сделать партнёру лёгкий макияж для выступлений после контрольных прокатов сборной России.

«Пересмотрели видео с контрольных прокатов, поняли, что Максим был немного бледный, в полуобморочном состоянии, решили это исправлять, поэтому ему тоже сделали макияж.

Перед контрольными прокатами я пару раз потренировалась делать макияж, на весь образ уходит час-час 15. Секрет — качественная косметика, я ведь и сплю с этой косметикой в перерывах, я что-то подправляю перед выходом, а так использую фиксаторы», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.