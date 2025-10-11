Скидки
Фигурное катание

Двоеглазова: не верится, что я уже во взрослых

Двоеглазова: не верится, что я уже во взрослых
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о своих ощущениях после выступления во взрослых соревнованиях на мемориале Панина-Коломенкина.

«Я долго к этому шла и мне ещё даже не верится, что я уже во взрослых. На мемориале Панина-Коломенкина я просто решила себя попробовать и хочу здесь защитить мастера спорта, первоначальная цель была попробовать себя, посмотреть как оценят судьи», — передает слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко

Всероссийские соревнования «Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина» проходят с 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге.

