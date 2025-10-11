Фигуристка Гущина рассказала о работе с хореографом Федорченко

Фигуристка Ксения Гущина поделилась впечатлениями от работы над постановками с хореографом Артёмом Федорченко.

«Сегодня очень тепло поддерживали, первый стартовый номер – у меня, видимо, с прокатов какое-то везение на первый. Прокат был хороший, есть, что улучшать, но на сегодняшний день я довольна.

Много ли времени ушло на создание образа? Сегодня тяжело было (улыбается). На контрольных прокатах поэкспериментировала с причёской, все сказали, что прикольно и подходит к образу. Но сегодня получилось не с первого раза, пришлось помучиться.

Идёт ли по ходу сезона работа с постановщиком Артёмом Федорченко? Да, по ходу сезона он смотрит соревнования, контрольные прокаты смотрел. Он говорит замечания, что исправить, что переделать, следит за своей работой. Сотрудничать начали с прошлого года, он ставил короткую программу», – передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.