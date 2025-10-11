Некрасов о выступлении на Мемориале Панина: встал в 4:30, Вася в 3:45

Российский фигурист Максим Некрасов, выступающий в паре с Василисой Кагановской рассказал, во сколько ему и партнёрше пришлось встать, чтобы быть готовыми к старту на Мемориале Панина-Коломенкина.

«В принципе сейчас уже нормально себя чувствуем, с утра было тяжеловато, я встал в 4:30, Вася в 3:45 чтобы накраситься, тренировка была в 7 утра. Нам не привыкать», — передает слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко

Всероссийские соревнования «Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина» проходят с 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге. Кагановская и Некрасов завершили ритм-танец, набрав 78,74 балла.