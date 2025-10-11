Американец Казанецки выиграл Гран-при ISU среди юниоров в Абу-Даби

Американский фигурист Лукас Казанецки одержал победу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ). За своё выступление он получил 219,63 балла.

Второе место занял представитель Бельгии Денис Круглов с результатом 218,19 балла. Тройку призёров замкнул японец Сэна Такахаси (216,72).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров, 7-й этап. Мужское одиночное катание, результаты: