Американец Казанецки выиграл Гран-при ISU среди юниоров в Абу-Даби
Американский фигурист Лукас Казанецки одержал победу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ). За своё выступление он получил 219,63 балла.
Второе место занял представитель Бельгии Денис Круглов с результатом 218,19 балла. Тройку призёров замкнул японец Сэна Такахаси (216,72).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров, 7-й этап. Мужское одиночное катание, результаты:
- Лукас Казанецки (США) — 219,63.
- Денис Круглов (Бельгия) — 218,19.
- Сэна Такахаси (Япония) — 216,72.
- Сюн Уэмура (Япония) — 207,15.
- Грейсон Лонг (Канада) — 205,77.
- Ли Цзяжуй (Гонконг) — 192,63.
- Матиас Линдфорс (Финляндия) — 192,55.
