Американец Казанецки выиграл Гран-при ISU среди юниоров в Абу-Даби

Американский фигурист Лукас Казанецки одержал победу на седьмом этапе Гран-при ISU среди юниоров, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ). За своё выступление он получил 219,63 балла.

Второе место занял представитель Бельгии Денис Круглов с результатом 218,19 балла. Тройку призёров замкнул японец Сэна Такахаси (216,72).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров, 7-й этап. Мужское одиночное катание, результаты:

  1. Лукас Казанецки (США) — 219,63.
  2. Денис Круглов (Бельгия) — 218,19.
  3. Сэна Такахаси (Япония) — 216,72.
  4. Сюн Уэмура (Япония) — 207,15.
  5. Грейсон Лонг (Канада) — 205,77.
  6. Ли Цзяжуй (Гонконг) — 192,63.
  7. Матиас Линдфорс (Финляндия) — 192,55.
