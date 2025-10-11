Тренер Жулин: фигурное катание не может сравниться с популярностью футбола в России

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о популярности некоторых видов спорта. По его словам, в России не существует ничего, что может сравниться с футболом.

«Футбол – самый популярный вид спорта в России. Сравниться с ним в этом плане ничто не может: ни хоккей, ни фигурное катание. Это же самая популярная игра на планете, я и сам футбол обожаю. В футбол все играют, его все смотрят. Это самый массовый и доступный вид спорта. К тому же ещё и очень красивый. Он вне конкуренции, как бы наши ни играли. Зрителям важен процесс, а результат не играет никакой роли. Сможет ли что-то приблизиться по популярности к футболу? Думаю, нет. Во всяком случае такую игру ещё не придумали», – приводит слова Жулина Sport24.

Ранее на этот счёт высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По её словам, на футболе давно не было полных стадионов. Именно поэтому фигурное катание можно назвать самым зрелищным и популярным видом.