Двоеглазова заявила, что пойдёт на риск в произвольной программе в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что собирается рисковать в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Риск в произвольной ждём, а там как пойдёт», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На турнире в Санкт-Петербурге Двоеглазова дебютировала на соревнованиях взрослого уровня. В короткой программе она набрала 73,01 балла, чисто исполнив двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она занимает промежуточное первое место. Произвольная программа пройдёт в воскресенье, 12 октября.