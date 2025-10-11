«Как нелёгок этот путь». Плющенко обратился к Костылевой по случаю её 14-летия

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к чемпионке России по фигурному катанию среди юниорок Елене Костылевой по случаю её дня рождения. Сегодня, 11 октября, девушке исполнилось 14 лет.

«Как нелёгок этот путь… Лене Костылевой сегодня 14 лет! Поздравили – и снова пахать! Работаем уже над 3,5А-3Т в короткой программе. Лёгких путей в спорте наивысших достижений быть не может! Это наша жизнь и наш путь к мечте!» – написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

С мамой Елены Костылевой в это межсезонье было связано несколько скандалов в академии «Ангелы Плющенко». К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.