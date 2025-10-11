Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как нелёгок этот путь». Плющенко обратился к Костылевой по случаю её 14-летия

«Как нелёгок этот путь». Плющенко обратился к Костылевой по случаю её 14-летия
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к чемпионке России по фигурному катанию среди юниорок Елене Костылевой по случаю её дня рождения. Сегодня, 11 октября, девушке исполнилось 14 лет.

«Как нелёгок этот путь… Лене Костылевой сегодня 14 лет! Поздравили – и снова пахать! Работаем уже над 3,5А-3Т в короткой программе. Лёгких путей в спорте наивысших достижений быть не может! Это наша жизнь и наш путь к мечте!» – написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

С мамой Елены Костылевой в это межсезонье было связано несколько скандалов в академии «Ангелы Плющенко». К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.

Материалы по теме
Видео
«Не верьте сказкам». Плющенко сообщил, что Костылева восстановила тройной аксель
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android