Тарасова: девочки выходят на лёд после родов, так что с возвращением Валиевой проблем нет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в ближайшие месяцы вернуться на официальные соревнования.

«Она молодая девушка, у неё много сил. В ней была заложена и рассчитана прекрасная карьера. У нас девочки возвращаются на лёд и после родов, так что проблем быть не должно. Думаю, на следующий год Камила уже будет выступать. Сможет ли она вернуться на свой уровень до дисквалификации? А нам другой уровень и не нужен. Прекрасно, что она решила снова выступать. Самое главное, чтобы была здоровой, обошлась без травм. Это будет грандиозно, если у неё получится. Да, таких прецедентов не было, но будет у нас первый», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.