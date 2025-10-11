Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: девочки выходят на лёд после родов, так что с возвращением Валиевой проблем нет

Тарасова: девочки выходят на лёд после родов, так что с возвращением Валиевой проблем нет
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в ближайшие месяцы вернуться на официальные соревнования.

«Она молодая девушка, у неё много сил. В ней была заложена и рассчитана прекрасная карьера. У нас девочки возвращаются на лёд и после родов, так что проблем быть не должно. Думаю, на следующий год Камила уже будет выступать. Сможет ли она вернуться на свой уровень до дисквалификации? А нам другой уровень и не нужен. Прекрасно, что она решила снова выступать. Самое главное, чтобы была здоровой, обошлась без травм. Это будет грандиозно, если у неё получится. Да, таких прецедентов не было, но будет у нас первый», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

Материалы по теме
Новые детали возвращения Валиевой в спорт и ухода от Тутберидзе. Камила готова бороться?
Новые детали возвращения Валиевой в спорт и ухода от Тутберидзе. Камила готова бороться?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android