«Она никому ничего не должна». Авербух и Ягудин поругались из-за возвращения Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин и серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух высказались о решении российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в ближайшие месяцы вернуться на официальные соревнования. У мужчин разное мнение, из-за чего они поругались.

Авербух: Мне кажется, что у Камилы не было других вариантов. Она обязана была вернуться в спорт для своей карьеры. А как по-другому? Остаться навсегда с этой историей и потом — сдалась? Она должна вернуться. Обязательно.

Ягудин: Да никому она ничего не должна!

Авербух: Вы зацепились за слово «должна». Я говорю, что она спортсменка. Чтобы выйти на уровень не только воспоминаний о талантливой девочке, которая была потрясающей и которая столкнулась с этой лавиной, непросто жить всегда кадрами из прошлого… Она обязана не для меня, а для самой себя выйти на другой уровень и доказать…

Ягудин: Она, может, сейчас счастливо живет?

Авербух: Пожалуйста! Но, если она говорит, что идёт в спорт, значит, есть эта внутренняя мотивация. Леш, я бы очень не хотел, чтобы это был просто пиар-ход, чтобы просто еще попиариться. Очень хочу, чтобы она это сделала. Неважна здесь даже победа! Выход Камилы на соревнования…

Ягудин: Хорошо, давай! Выход на соревнования — и 25-е место!

Авербух: С 25-го пойдёт вперёд!

Ягудин: А если не пойдёт?

Авербух: Это лучше, чем сказать: «Ну, вот у меня судьба не сложилась», — сказали фигуристы в шоу «Каток».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.