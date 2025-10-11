Скидки
Садкова: запуталась в дорожке, думала, как быстрее повернуться, чтобы успеть в музыку

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала своё выступление в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Показалось, что на контрольных прокатах короткая [программа] была лучше чем сегодня. Сегодня также волновалась, как и на каждом выступлении в Питере, в момент, когда заезжала на каскад, волновалась, а когда его сделала, немного отпустила, не могла расслабиться до конца и получать удовольствие от первой половины проката. Над этим нужно работать, чтобы эмоции были с самого начала программы. Немного запуталась в коленях в дорожке, думала, как бы быстрее повернуться чтобы успеть в музыку», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

