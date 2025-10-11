Скидки
«Международки конкретно для Камилы нет». Медведева — о возвращении Валиевой в спорт

«Международки конкретно для Камилы нет». Медведева — о возвращении Валиевой в спорт
Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева высказалась о решении российской фигуристки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в ближайшие месяцы вернуться на официальные соревнования.

«Камила была бы должна [вернуться], если бы была международка, если бы она вышла на международный уровень, на чемпионат мира и Олимпиаду, это был бы рок вообще. Но сейчас международки для Камилы конкретно нет. И её возвращение — это просто большая любовь к фигурному катанию. Она могла бы так же кататься в шоу», — сказала Медведева в эфире шоу «Каток».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

