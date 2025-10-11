Скидки
Фигурное катание

«Камила не жила у неё дома всё-таки». Тренер Горбачёвой — об уходе Валиевой от Тутберидзе

«Камила не жила у неё дома всё-таки». Тренер Горбачёвой — об уходе Валиевой от Тутберидзе
Софья Федченко, являющаяся тренером бронзового призёра чемпионата России Алины Горбачёвой, высказалась о решении российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой уйти из тренерской группы Этери Тутберидзе и в ближайшие месяцы вернуться на официальные соревнования.

— Мне кажется, уход Валиевой для Тутберидзе — это как если бы от вас ушла Алина Горбачёва?
— Нет, это по-разному. Вряд ли она растила Камилу как мать. И Камила, наверное, не жила у неё дома всё-таки.

— Ваше мнение — Валиева будет соревноваться?
— Мне кажется, что она попробует соревноваться. Слышала, она очень хочет вернуться, — сказала Федченко в эфире шоу «Каток».

Горбачёва давно живёт вместе со своим тренером Софьей Федченко. Фигуристка не очень близко общается со своими родными родителями.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

