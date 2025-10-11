«Мне кажется, что он переживает больше чем мы». Садкова — о работе с Похилюком

Фигуристка Дарья Садкова поделилась мнением, что её тренер Георгий Похилюк переживает во время прокатов своих воспитанников больше, чем они сами. Похилюк работает в команде Этери Тутберидзе с лета 2020 года.

«Работаем мы с Георгием Владиславовичем Похилюком не так часто, год назад он был со мной на чемпионате Москвы, три года назад на Мемориале Панина-Коломенкина. Мне кажется, что он переживает больше чем мы, с ним получается настроиться на прокат», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Садкова принимает участие в соревнованиях памяти Николая Панина-Коломенкина. Фигуристка получила 70,08 балла за свою короткую программу.