Садкова: все уже пошутили, что в «кисс энд крае» должны быть крылышки и баскеты

Садкова: все уже пошутили, что в «кисс энд крае» должны быть крылышки и баскеты
Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что спортсмены уже успели пошутить, что на мероприятиях в месте ожидания оценок («кисс энд крае») им хотелось бы видеть крылышки и баскеты, а выбор еды всегда зависит от настроения. Новым спонсором ФФККР стала сеть «Ростикс».

«Конечно, хочется перекусить, но не думаю, что продуктами от этого спонсора. Все спортсмены уже пошутили что у нас в «кисс энд крае» должны быть крылышки, баскеты. Картошка или крылышки? Всегда по настроению», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Садкова принимает участие в соревнованиях памяти Николая Панина-Коломенкина. Фигуристка получила 70,08 балла за свою короткую программу.

