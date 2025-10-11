«Неужели там тоже есть умные люди?» Жулин — о согласии Украины на перемирие во время ОИ

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о возможном перемирии в конфликте между Россией и Украиной на момент проведения Олимпийских игр. Ранее с таким предложением согласилась украинская сторона.

«Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди? Странно, что такие предложения сочетаются с их желанием не допустить россиян на международные соревнования.

Они всю жизнь с русскими дружили, а сейчас решили перестать. Это была их самая большая ошибка. Нужно соглашаться и мириться. Уверен, что всё вернется к тому, что было раньше, но не скоро. Обида всё-таки серьёзная. Я в этом вопросе фанат СССР и хочу, чтобы всё было как в брежневские времена, если можно так сказать», — приводит слова Жулина Sport24.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.