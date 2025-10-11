Скидки
Двоеглазова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина — 2025

Комментарии

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина — 2025. За своё выступление она получила от судей 73,01. Второй стала Мария Елисова с результатом 70,81. Тройку сильнейших замкнула Дарья Садкова (70,08).

В танцах на льду после ритм-танца лидируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 78,74. Вторые - Анна Коломенская и Артём Фролов (68,24). Тройку замкнули Александра Шинкаренко и Михаил Антонов (63,09).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женщины. Короткая программа:

  1. Алиса Двоеглазова — 73,01 балла.
  2. Мария Елисова — 70,81.
  3. Дарья Садкова — 70,08.
  4. Ксения Гущина — 69,01.
  5. Анна Фролова — 68,13.
  6. Софья Муравьёва — 64,53.
