Мария Елисова рассказала, как проходила работа над трикселем

16-летняя российская фигуристка Мария Елисова, тренирующаяся у Екатерины Моисеевой, рассказала, как проходила работа над трикселем

«Работа над тройным акселем ведётся уже больше полугода, прыгнула его впервые в декабре и с этого момента накатываю в короткой программе. У меня на тренировке получалось выезжать четверной тулуп, но в программу пока что его не вставляем», — передаёт слова Елисовой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Ранее Елисова заняла второе место по итогу короткой программы женщин на мемориале Панина-Коломенкина 2025. Она получила от судей 70,81 баллов. Первое место завоевала Алиса Двоеглазова (73,01).