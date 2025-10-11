Американцы Абоян и Веселухин выиграли этап юниорского Гран-при в Абу-Даби в танцах на льду
Американские танцоры на льду Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин стали победителями этапа юниорского Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ). По сумме двух программ они получили 167,11 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Этап 7, Абу-Даби, ОАЭ
Танцы на льду. Произвольный танец
11 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Италия
Вторыми стали французы Данья Муаден и Тео Биго с результатом 157,68. Тройку сильнейших замкнули представители Италии Зои Бьянки и Даниэль Базиле (146,42).
Фигурное катание. Юниорский ГП ISU, 7-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 167,11 балла.
- Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 157,68.
- Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 146,42.
- Алексия Крук/Ян Айзенхабер (Германия) — 141,36.
- Юйси Гао/Чжоухао Цзи (Китай) — 132,43.
- Элишка Жакова/Филип Менцль (Чехия) — 127,93.
- Клара Фугейт/Уоррен Фугейт (США) — 127,86.
- Эшли Слаттер/Луис Грегори (Великобритания) — 125,60.
