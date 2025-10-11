Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американцы Абоян и Веселухин выиграли этап юниорского Гран-при в Абу-Даби в танцах на льду

Американские танцоры на льду Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин стали победителями этапа юниорского Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ). По сумме двух программ они получили 167,11 балла.

Вторыми стали французы Данья Муаден и Тео Биго с результатом 157,68. Тройку сильнейших замкнули представители Италии Зои Бьянки и Даниэль Базиле (146,42).

Фигурное катание. Юниорский ГП ISU, 7-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение: