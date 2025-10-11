Скидки
Фигурное катание

Американцы Абоян и Веселухин выиграли этап юниорского Гран-при в Абу-Даби в танцах на льду

Американские танцоры на льду Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин стали победителями этапа юниорского Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ). По сумме двух программ они получили 167,11 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Этап 7, Абу-Даби, ОАЭ
Танцы на льду. Произвольный танец
11 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Италия

Вторыми стали французы Данья Муаден и Тео Биго с результатом 157,68. Тройку сильнейших замкнули представители Италии Зои Бьянки и Даниэль Базиле (146,42).

Фигурное катание. Юниорский ГП ISU, 7-й этап. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 167,11 балла.
  2. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 157,68.
  3. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 146,42.
  4. Алексия Крук/Ян Айзенхабер (Германия) — 141,36.
  5. Юйси Гао/Чжоухао Цзи (Китай) — 132,43.
  6. Элишка Жакова/Филип Менцль (Чехия) — 127,93.
  7. Клара Фугейт/Уоррен Фугейт (США) — 127,86.
  8. Эшли Слаттер/Луис Грегори (Великобритания) — 125,60.
Календарь юниорского Гран-при ISU
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

