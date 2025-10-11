Скидки
«Она заряжает своим спокойствием». Муравьёва — о работе с Туктамышевой

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва высказалась о работе с чемпионкой мира, Европы и России Елизаветой Туктамышевой.

«Я очень рада, что у меня получается работать с Лизой. Я как-то не думала и не знала, что она станет тренером. Через продолжительное время, которое мы работаем, сейчас могу сказать, что она классный тренер, она заряжает своим спокойствием (улыбается). У неё очень много опыта своего спортивного в одиночном катании, она очень помогает, она часто приходит на наши тренировки, мы с ней работаем. По программам она помогает, по эмоциями в программе, над акселем с ней работаем. Я очень довольна», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

