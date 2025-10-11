Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва ответила, близок ли ей образ из короткой программы «Кармен»

Муравьёва ответила, близок ли ей образ из короткой программы «Кармен»
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва ответила, близок ли ей образ из короткой программы «Кармен».

«Есть ли какие-то цели на этот турнир? Нам надо проверить с тренерами подготовку, у каждого своя методика, к примеру, как настраивают на прокат.

Близок ли мне образ роковой женщины Кармен? Не близок, в этом и сложность программы, потому что это совершенно другой человек. Перед тем, как встать в начальную позу, ты должен резко переключиться, понять, что сейчас не себя катаешь, должен совершенно другого человека откатать, чтобы все поняли историю, одновременно с этим нужно сделать элементы», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Американцы Абоян и Веселухин выиграли этап юниорского Гран-при в Абу-Даби в танцах на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android