Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва ответила, близок ли ей образ из короткой программы «Кармен».

«Есть ли какие-то цели на этот турнир? Нам надо проверить с тренерами подготовку, у каждого своя методика, к примеру, как настраивают на прокат.

Близок ли мне образ роковой женщины Кармен? Не близок, в этом и сложность программы, потому что это совершенно другой человек. Перед тем, как встать в начальную позу, ты должен резко переключиться, понять, что сейчас не себя катаешь, должен совершенно другого человека откатать, чтобы все поняли историю, одновременно с этим нужно сделать элементы», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.