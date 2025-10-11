Куница: не упали с дупеля, поэтому баллы выше

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Анастасией Коробейниковой, высказался об их прокате на Мемориале Николая Панина-Коломенкина — 2025. За своё выступление в короткой программе они получили 54,86 балла.

«Сильно не улучшились с чемпионата Москвы, по уровням было сегодня хуже, просто не упали с дупеля, поэтому баллы выше. Прокатом довольны, получилось то, что планировали», — передаёт слова Куницы корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

На чемпионате Москвы Коробейникова и Куница заняли шестое место с результатом 138,09 балла. Победителями стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (196,58).