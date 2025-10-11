Скидки
Пётр Гуменник планирует выступить на этапах Гран-при России в Москве и в Омске

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник планирует выступить на этапах Гран-при России в Москве и Омске. Об этом сообщила фан-группа фигуриста.

Этап в Москве пройдёт в период с 14 по 17 ноября. Соревнования в Омске планируются сразу на следующую неделю, с 21 по 24 ноября.

Гуменник стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). Он выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

